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ППО збила 8 ударних російських дронів

ППО збила 8 ударних російських дронів

Київ • УНН

 • 104719 перегляди

Вночі російські війська завдали масштабного ракетного удару по Чернігівській, Сумській, Харківській та Донецькій областях. Сили оборони України успішно перехопили більшість ракет та збили 8 з 9 дронів "Shahed" над Миколаївщиною.

У ніч на 25 серпня російські війська здійснили масштабну атаку по прифронтових областях України, завдавши удару ракетами різних типів. Під обстріл потрапили Чернігівська, Сумська, Харківська та Донецька області. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук, передає УНН

Деталі

Ворог застосував ракети наземного базування з Воронезької та Ростовської областей, зокрема крилату ракету "Іскандер-К", балістичну "Іскандер-М", а також шість керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 з повітряного простору Курської та Бєлгородської областей. Завдяки активній протидії Сил оборони України більшість ракет не досягла своїх цілей.

Крім того, окупанти атакували Україну дев'ятьма ударними безпілотниками типу "Shahed" з мису Чауда в Криму. Вісім з цих дронів було збито мобільними вогневими групами над Миколаївською областю.

Ця успішна операція є ще одним прикладом ефективної роботи протиповітряної оборони України.

Миколаївщина зазнала ворожих обстрілів, ППО активно працювала25.08.24, 07:20 • 24894 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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