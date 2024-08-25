Миколаївщина зазнала ворожих обстрілів, ППО активно працювала
Київ • УНН
Миколаївська область знову потрапила під ворожі обстріли. У ніч на 25 серпня сили ППО вели активну бойову роботу, а ввечері 24 серпня ворог обстріляв Куцурубську громаду.
Протягом минулої доби Миколаївська область знову зазнала ворожих обстрілів. У ніч на 25 серпня сили протиповітряної оборони активно вели бойову роботу на території регіону. Деталі щодо результатів роботи ППО будуть повідомлені пізніше. Про це повідомили в Миколаївській ОВА, передає УНН.
Деталі
Миколаївський район: Увечері, 24 серпня, о 22:17 ворог здійснив артилерійський обстріл по Куцурубській громаді. За повідомленням районних військових адміністрацій, постраждалих внаслідок обстрілу немає.
Інформація продовжує оновлюватися, і місцева влада закликає мешканців дотримуватися заходів безпеки.
Миколаївщина зазнала двох атак за добу, постраждалих немає24.08.24, 07:41 • 57763 перегляди