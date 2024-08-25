Николаевщина подверглась вражеским обстрелам, ПВО активно работала
Киев • УНН
Николаевская область снова попала под вражеские обстрелы. В ночь на 25 августа силы ПВО вели активную боевую работу, а вечером 24 августа враг обстрелял Куцурубскую громаду.
За прошедшие сутки Николаевская область снова подверглась вражеским обстрелам. В ночь на 25 августа силы противовоздушной обороны активно вели боевую работу на территории региона. Детали относительно результатов работы ПВО будут сообщены позже. Об этом сообщили в Николаевской ОВА, передает УНН.
Детали
Николаевский район: Вечером, 24 августа, в 22:17 враг совершил артиллерийский обстрел по Куцурубской громаде. По сообщению районных военных администраций, пострадавших в результате обстрела нет.
Информация продолжает обновляться, и местные власти призывают жителей соблюдать меры безопасности.
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