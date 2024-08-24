Николаевщина подверглась двум атакам за сутки, пострадавших нет
Киев • УНН
Оккупанты дважды атаковали Куцурубскую громаду Николаевской области с помощью дрона FPV и артиллерии. Атаки произошли 23 и 24 августа, жертв и пострадавших нет.
За сутки захватчики дважды нанесли террор Николаевщине, однако пострадавших нет. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
По информации районных военных администраций, в Николаевской области
23 августа в 17:45 и 24 августа в 04:01 силы противника ударили дроном типа FPV и артиллерией по Куцурубской общине.
К счастью, обошлось без жертв или пострадавших.
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