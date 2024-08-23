Николаевщина подверглась вражеским обстрелам: жертв нет
Киев • УНН
Оккупанты дважды атаковали Николаевскую область: дроном FPV и артиллерией по Куцурубской громаде. По сообщению председателя ОВА Виталия Кима, обошлось без жертв среди гражданского населения.
За минувшие сутки противник дважды обстрелял Николаевскую область. Однако обошлось без жертв. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
По информации районных военных администраций, по Николаевской области 22 августа около 18:00 силы оккупантов ударили дроном типа FPV, а также в 19:15 обстреляли из артиллерии Куцурубскую громаду.
К счастью, пострадавших среди гражданского населения нет.
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