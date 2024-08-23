Миколаївщина зазнала ворожих обстрілів: жертв немає
Київ • УНН
Окупанти двічі атакували Миколаївську область: дроном FPV та артилерією по Куцурубській громаді. За повідомленням голови ОВА Віталія Кіма, обійшлося без жертв серед цивільного населення.
За минулу добу супротивник двічі обстріляв Миколаївщину. Проте обійшлося без жертв. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
Деталі
За інформацією районних військових адміністрацій, по Миколаївській області 22 серпня близько 18:00 сили окупантів вдарили дроном типу FPV, а також о 19:15 обстріляли з артилерії Куцурубську громаду.
На щастя, постраждалих серед цивільного населення немає.
Ворог уночі атакував Миколаївщину балістикою: сталася пожежа, евакуювали 4 людей22.08.24, 09:00 • 17001 перегляд