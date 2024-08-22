Враг ночью атаковал Николаевскую область баллистикой: произошел пожар, эвакуировали 4 человека
Киев • УНН
Ночью враг нанес ракетный удар по Березнеговатской громаде, вызвав пожары. Вечером обстреляли Куцурубскую громаду. Эвакуированы 4 человека, пострадавших нет.
В Николаевской области ночью российские войска нанесли ракетный удар по Березнеговатской громаде, вызвав пожары, эвакуированы 4 человека, сообщил в четверг глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Ночью, 21 августа, в 23:05 враг ударил баллистической ракетой, предварительно "Искандер-М", по Березнеговатской громаде. В результате чего возник пожар фермерского хозяйства, двух жилых домов и кустарников, который был ликвидирован пожарными. Подразделениями ГСЧС эвакуированы четыре человека
Также, по его словам, вечером, 21 августа, в 18:42 враг наносил артиллерийские обстрелы по Куцурубской громаде. Пострадавших нет.
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