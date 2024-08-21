На Николаевщине ночью сбили 10 "шахедов"

В небе над Николаевской областью в ночь на 21 августа силы противовоздушной обороны сбили десять вражеских БПЛА типа «Shahed-131/136». Об этом в среду сообщил председатель ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Уточненная информация. В ночь на 21 августа на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено десять вражеских БпЛА типа «Shahed-131/136» - написал Ким в Telegram.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области в ночь на 21 августа работали силы противовоздушной обороны. За минувшие сутки и сегодняшнее утро армия рф пять раз обстреляла Куцурубская община.