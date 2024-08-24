Миколаївщина зазнала двох атак за добу, постраждалих немає

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Київ • УНН

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Окупанти двічі атакували Куцурубську громаду Миколаївської області за допомогою дрона FPV та артилерії. Атаки відбулися 23 та 24 серпня, жертв та постраждалих немає.

За добу загарбники двічі завдали терору Миколаївщині, проте постраждалих немає. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

За інформацією районних військових адміністрацій, у Миколаївській області

23 серпня о 17:45 і 24 серпня о 04:01 сили супротивника вдарили дроном типу FPV та артилерією по Куцурубській громаді.

На щастя, обійшлося без жертв чи постраждалих.

Миколаївщина зазнала ворожих обстрілів: жертв немає23.08.24, 07:57 • 23734 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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