ПВО сбила 8 ударных российских дронов

В ночь на 25 августа российские войска совершили масштабную атаку по прифронтовым областям Украины, нанеся удар ракетами различных типов. Под обстрел попали Черниговская, Сумская, Харьковская и Донецкая области. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Николай Олещук, передает УНН.

Детали

Враг применил ракеты наземного базирования из Воронежской и Ростовской областей, в частности крылатую ракету «Искандер-К», баллистическую «Искандер-М», а также шесть управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 из воздушного пространства Курской и Белгородской областей. Благодаря активному противодействию Сил обороны Украины большинство ракет не достигли своих целей.

Кроме того, оккупанты атаковали Украину девятью ударными беспилотниками типа «Shahed» с мыса Чауда в Крыму. Восемь из этих дронов были сбиты мобильными огневыми группами над Николаевской областью.

Эта успешная операция является еще одним примером эффективной работы противовоздушной обороны Украины.

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