Загарбники обстріляли 14 громад Сумщини: 55 атак, 2 поранених
Київ • УНН
Ворожі війська здійснили 55 обстрілів по 14 громадах Сумської області. Використовувалися міномети, артилерія, РСЗВ, FPV-дрони та КАБ. Двоє цивільних отримали поранення в Дружбівській громаді.
Окупанти завдали 55 обстрілів по Сумськвй області, через поранення отримали 2 цивільні особи. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
Згідно з інформацією, ворожих обстрілів зазнали 14 громад, серед яких Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська громади.
Есманьська громада: ворог бив з мінометів (29 вибухів), FPV дронів (2 вибухи), також завдав атаку КАБ (4 вибухи).
Юнаківська громада: терористи здійснили пуск КАБ (2 вибухи).
Сумська громада: агресор реалізував пуск КАБ (1 вибух).
Великописарівська громада: противник скинув з БпЛА вибухових пристроїв типу ВОГ (4 вибухи), обстріляв з використанням FPV дронів (5 вибухів), мінометний обстріл (4 вибухи)
Краснопільська громада: загарбники завдали атаку з використанням FPV дронів (6 вибухів), обстріляли з мінометів (17 вибухів), РСЗВ (12 вибухів), артилерії (10 вибухи).
Білопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи).
Новослобідська громада: ворожі сили здійснили пуск КАБ (3 вибухи), мінометні обстріли (18 вибухів).
Шалигинська громада: ворог обстріляв з використанням FPV дронів (4 вибухи), скинув з БпЛА вибухового пристрою типу ВОГ (2 вибухи), обстріляв з мінометів (2 вибухи).
Середино-Будська громада: 17 мін скинув агресор на територію громади. Також був обстріл з використанням 3 FPV дронів (3 вибухи).
Хотінська громада: окупанти здійснили артилерійський обстріл (4 вибухи).
Дружбівська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дронів (2 вибухи), у результаті чого поранення отримали 2 цивільні особи.
Свеська громада: супротивник реалізував пуск КАБ (3 вибухи).
Глухівська громада: був обстріл з використанням FPV дронів (2 вибухи).
Миропільська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади.
Путивльська громада: ворог завдав атаку з використанням FPV дрону (1 вибух).
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