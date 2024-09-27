Загарбники обстріляли 14 громад Сумщини: 55 атак, 2 поранених

ukenru
10:16 • 34632 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 74106 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 132628 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 176219 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 254476 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 164535 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 141553 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128139 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 193442 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 77398 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2 м/с
88 %
749 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 119764 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 56006 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 89680 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 66033 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 52065 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 119764 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 254488 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 193445 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 224069 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 554543 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 2746 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 12794 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 18445 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 24309 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 35456 перегляди
Актуальне
Загарбники обстріляли 14 громад Сумщини: 55 атак, 2 поранених

Загарбники обстріляли 14 громад Сумщини: 55 атак, 2 поранених

Київ • УНН

 • 91688 перегляди

Ворожі війська здійснили 55 обстрілів по 14 громадах Сумської області. Використовувалися міномети, артилерія, РСЗВ, FPV-дрони та КАБ. Двоє цивільних отримали поранення в Дружбівській громаді.

Окупанти завдали 55 обстрілів по Сумськвй області, через поранення отримали 2 цивільні особи. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, ворожих обстрілів зазнали 14 громад, серед яких Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська громади.

Есманьська громада: ворог бив з мінометів (29 вибухів), FPV дронів (2 вибухи), також завдав атаку КАБ (4 вибухи).

Юнаківська громада: терористи здійснили пуск КАБ (2 вибухи).

Сумська громада: агресор реалізував пуск КАБ (1 вибух).

Великописарівська громада: противник скинув з БпЛА вибухових пристроїв типу ВОГ (4 вибухи), обстріляв з використанням FPV дронів (5 вибухів), мінометний обстріл (4 вибухи)

Краснопільська громада: загарбники завдали атаку з використанням FPV дронів (6 вибухів), обстріляли з мінометів (17 вибухів), РСЗВ (12 вибухів), артилерії (10 вибухи).

Білопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи).

Новослобідська громада: ворожі сили здійснили пуск КАБ (3 вибухи), мінометні обстріли (18 вибухів).

Шалигинська громада: ворог обстріляв з використанням FPV дронів (4 вибухи), скинув з  БпЛА вибухового пристрою типу ВОГ (2 вибухи), обстріляв з мінометів (2 вибухи).

Середино-Будська громада: 17 мін скинув агресор на територію громади. Також був обстріл з використанням 3 FPV дронів (3 вибухи).

Хотінська громада: окупанти здійснили артилерійський обстріл (4 вибухи).

Дружбівська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дронів (2 вибухи), у результаті чого поранення отримали 2 цивільні особи.

Свеська громада: супротивник реалізував пуск КАБ (3 вибухи).

Глухівська громада: був обстріл з використанням FPV дронів (2 вибухи).

Миропільська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади.

Путивльська громада: ворог завдав атаку з використанням FPV дрону (1 вибух).

Сумщина: росіяни скинули три КАБи на Глухів, поранено батька і сина17.09.24, 13:45 • 21423 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
reaktyvna-systema-zalpovoho-vohniuРеактивна система залпового вогню
khotynХотин
sumyСуми

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,378.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.10
Золото
$3,053.79
Ethereum
$2,070.17