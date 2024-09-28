рф завдала 41 обстріл по Сумщині: було зафіксовано 95 вибухів
Київ • УНН
За добу війська терористів обстріляли 9 громад Сумської області, використовуючи різні види озброєння. Найбільше постраждали Великописарівська, Краснопільська та Новослобідська громади.
За добу війська агресора завдали 41 обстріл по Сумщині, відтак було зафіксовано 95 вибухів. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
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Згідно з інформацією, обстрілів зазнали різні громади, зокрема Хотінська, Миропільська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська.
У Великописарівській громаді зафіксовано численні вибухи: запуск керованих авіаційних бомб (4 вибухи), скидання боєприпасів з безпілотників (5 вибухів), обстріли за допомогою FPV дронів (13 вибухів) та мінометні обстріли (13 вибухів).
Краснопільська громада також постраждала, де сталися скидання вибухових пристроїв з БпЛА (5 вибухів), обстріл за допомогою FPV дрону (1 вибух) та мінометний обстріл (5 вибухів).
У Новослобідській громаді зафіксовані 14 мінометних обстрілів, скидання з БпЛА (2 вибухи), запуск КАБ (3 вибухи) та обстріл FPV дроном (1 вибух).
У Шалигинській громаді відбулося 5 вибухів унаслідок запуску КАБ та 3 вибухи від FPV дронів. У Хотінській громаді зафіксовано 6 пусків КАБ.
Також було 8 вибухів у Білопільській громаді, де ворог застосував артилерію, і 2 вибухи в Річківській громаді від пуску КАБ. У Миропільській громаді загарбники скинули запальні боєприпаси (5 вибухів), а Глухівська громада зазнала атаки з FPV дронів (2 вибухи).
Загарбники обстріляли 14 громад Сумщини: 55 атак, 2 поранених27.09.24, 04:56 • 91688 переглядiв