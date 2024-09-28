В результате вражеского авиационного удара по городу Сумы количество жертв возросло до 10

До десяти возросло количество погибших в результате удара рф по Сумах, ранения получили 22 человека. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация, пишет УНН.

По состоянию на 20:00 28 сентября в результате вражеского авиационного удара по городу Сумы погибли 10 человек, - говорится в сообщении.

Детали

Ранения различной степени тяжести получили 22 человека. Госпитализированы 15 человек, из которых пять находятся в тяжелом состоянии. Семь пострадавших получают амбулаторное лечение.

Все пациенты больницы, поврежденной врагом, эвакуированы в другие учреждения здравоохранения. Пострадавшим оказали необходимую помощь и обеспечили соответствующие условия пребывания с учетом ранений и диагнозов.

В ОВА поблагодарили за помощь в эвакуации пациентов и ликвидации последствий спасателям, полиции, международным партнерам и общественным организациям.

Напомним

28 сентября российские войска дважды атаковали медицинское учреждение в Сумах. Во время эвакуации пациентов и персонала после первого удара враг нанес повторный удар, убив спасателей.