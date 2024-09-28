россияне совершили 62 обстрела приграничных территорий Сумщины: зафиксировано 130 взрывов

В течение дня россияне совершили 62 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 130 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.

Обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская громады, - говорится в сообщении.

Детали

Сумская община: в результате вражеских авиационных ударов по городу Сумы погибло 10 человек. Ранения различной степени тяжести получили 22 человека.

Великописаревская громада: враг бил из артиллерии (14 взрывов), FPV дронами (9 взрывов).

Краснопольская громада: осуществлен обстрел с использованием FPV дронов (9 взрывов), артиллерийские обстрелы (14 взрывов), сброс с БпЛА взрывного устройства (1 взрыв).

Миропольская громада: россияне ударили из минометов (9 взрывов) и артиллерии (17 взрывов).

Эсманская община: зафиксированы пуски КАБ (11 взрывов), минометный обстрел (6 взрывов), обстрел с использованием FPV дрона (1 взрыв).

Середино-Будская громада: враг бил из артиллерии (13 взрывов), минометов (4 взрыва), с использованием FPV дронов (2 взрыва).

Юнаковская община: нанесена атака КАБ (3 взрыва).

Глуховская община: осуществлены обстрелы с использованием FPV дронов (3 взрыва), минометный обстрел (4 взрыва).

Новослободская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады.

Белопольская громада: враг бил из артиллерии (2 взрыва).

Хотинская община: осуществлен минометный обстрел (3 взрыва).

Шалыгинская громада: 2 мины сбросил враг на территорию громады.

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