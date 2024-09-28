В больнице в Сумах разрушено приемное отделение, травмпункт и четвертый этаж - директор заведения

В результате российского удара по больнице в Сумах разрушено приемное отделение, травмпункт и четвертый этаж. Об этом "Суспільному" рассказал директор заведения Владимир Поцелуев, передает УНН.

Детали

"В больнице в Сумах разрушено приемное отделение, травмпункт и четвертый этаж. Тяжелораненых пациентов перевели в реанимации других медучреждений", - сообщил Поцелуев.

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Как указали в Сумской ОВА, в областном центре продолжается ликвидация последствий вражеского удара по медицинским учреждениям. По данным ОВА, пока 8 человек погибли и 12 пострадали в результате авиационного удара россиян.

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россия нанесла два авиаудара по больнице в Сумах. Первый удар в 7:35 привел к одной жертве, из-за второго в 8:25 погибло 6 еще людей.

Впоследствии стало известно, что в результате атаки погибли 8 человек и еще 11 ранены. Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир обратить внимание на то, что Россия атакует гражданские объекты, и подчеркнул необходимость мира через силу.