Зеленський повідомив про 8 жертв удару рф по лікарні у Сумах: "Варто звертати увагу, куди бʼє росія"
Київ • УНН
Російська атака "шахедами" по лікарні в Сумах призвела до 8 жертв та 11 поранених. Зеленський закликав світ звернути увагу на те, що Росія атакує цивільні об'єкти, і наголосив на необхідності миру через силу.
Відомо про 8 загиблих унаслідок авіаударів ворога по одній із лікарень у Сумах, одинадцятеро людей поранено, із лікарні евакуйовано 113 пацієнтів, повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Суми. Росія вдарила "шахедами" по одній із лікарень міста. Наразі відомо про 8 загиблих. Мої співчуття родинам та близьким. Одинадцятеро людей поранено, із лікарні евакуйовано 113 пацієнтів
За його словами, наразі триває рятувальна операція.
"Усім у світі, хто говорить про цю війну, варто звертати увагу, куди бʼє росія. Вони воюють з лікарнями, цивільними обʼєктами, життями людей. Примусити росію до миру може лише сила. Мир через силу – тільки це єдиний правильний шлях. Дякую всім, хто допомагає нам на цьому шляху", - додав Президент.
Подвійний удар рф по лікарні у Сумах: показали наслідки28.09.24, 11:45 • 17906 переглядiв