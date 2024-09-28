Зеленский сообщил о 8 жертвах удара рф по больнице в Сумах: "Стоит обращать внимание, куда бьет россия"

Известно о 8 погибших в результате авиаударов врага по одной из больниц в Сумах, одиннадцать человек ранены, из больницы эвакуированы 113 пациентов, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Сумы. Россия ударила "шахедами" по одной из больниц города. Сейчас известно о 8 погибших. Мои соболезнования семьям и близким. Одиннадцать человек ранены, из больницы эвакуированы 113 пациентов - написал Зеленский в Telegram.

По его словам, сейчас продолжается спасательная операция.

"Всем в мире, кто говорит об этой войне, стоит обращать внимание, куда бьет россия. Они воюют с больницами, гражданскими объектами, жизнями людей. Принудить россию к миру может только сила. Мир через силу - только это единственный правильный путь. Спасибо всем, кто помогает нам на этом пути", - добавил Президент.

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