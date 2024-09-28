Двойной удар рф по больнице в Сумах: показали последствия

В Сумах утром 28 сентября в результате авиаударов врага по медицинскому учреждению 7 человек погибли, еще 11 - ранены, сообщили в Офисе Генпрокурора в Telegram и показали последствия, передает УНН.

По данным следствия, 28 сентября 2024 года около 07:35 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты нанесли авиаудары БпЛА типа "Шахед" по медицинскому учреждению в г. Сумы - говорится в сообщении ОГП.

По данным прокуроров, на момент взрывов в больнице находилось 86 пациентов, из них 15 маломобильных, и 38 работников заведения.

По предварительной информации, тогда в результате атаки врага один человек погиб и 10 травмированы.

Впрочем, около 08:25, когда на месте происшествия спасатели и полицейские оказывали помощь и эвакуировали больных, враг нанес еще один авиаудар. Из-за повторного обстрела погибли 6 человек, в том числе сотрудник полиции, еще один полицейский получил ранения.

Удар рф по медучреждению в Сумах: среди тяжелораненых - двое медработников

"Для террористов не имеет значения военный это объект или гражданский. Главным ориентиром для него является количество человеческих жертв и разрушения. Варварство России требует решительных и скоординированных действий мирового сообщества. Не оставим эти преступления без наказания",- подчеркнул Генеральный прокурор Андрей Костин.