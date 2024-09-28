Двойной удар рф по больнице в Сумах: показали последствия

ukenru
Эксклюзив
Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным
  •  106947 просмотра

Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным

Эксклюзив
Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист
  •  115898 просмотра

Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал
  •  115945 просмотра

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному
  •  114572 просмотра

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному

Эксклюзив
Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович
  •  106331 просмотра

Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович

Эксклюзив
Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета
  •  99392 просмотра

Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета

Эксклюзив
Предприниматели сами предлагают вакансии: как трудоустраиваются переселенцы из модульного городка в Киевской области
27 сентября 2024, 08:45  •  100588 просмотра

Предприниматели сами предлагают вакансии: как трудоустраиваются переселенцы из модульного городка в Киевской области

Эксклюзив
Полиция открыла уголовное производство из-за угроз чиновника НБУ Поляруша убийством военному-добровольцу
27 сентября 2024, 08:01  •  90147 просмотра

Полиция открыла уголовное производство из-за угроз чиновника НБУ Поляруша убийством военному-добровольцу

Эксклюзив
В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни
27 сентября 2024, 07:00  •  125063 просмотра

В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни

Эксклюзив
После админреформы имеем свою полицейскую станцию и собираемся строить новую амбулаторию - староста села на Киевщине
26 сентября 2024, 14:23  •  117347 просмотра

После админреформы имеем свою полицейскую станцию и собираемся строить новую амбулаторию - староста села на Киевщине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога

  •  90760 просмотра
Таможенников обвиняют в незаконном освобождении от уплаты 110 млн грн

Таможенников обвиняют в незаконном освобождении от уплаты 110 млн грн

  •  61862 просмотра
ПВО работает на Киевщине из-за угрозы атаки БпЛА

ПВО работает на Киевщине из-за угрозы атаки БпЛА

  •  70362 просмотра
Нидерланды попрощались с F-16: Истребители, служившие 45 лет, передаются Украине

Нидерланды попрощались с F-16: Истребители, служившие 45 лет, передаются Украине

  •  22070 просмотра
28 сентября: Международный день всеобщего доступа к информации, День кролика

28 сентября: Международный день всеобщего доступа к информации, День кролика

  •  82007 просмотра
публикации
Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

27 сентября 2024, 09:56  •  120529 просмотра
Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

27 сентября 2024, 09:40  •  119668 просмотра
Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

27 сентября 2024, 09:01  •  120448 просмотра
В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни

В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни
Эксклюзив

27 сентября 2024, 07:00  •  125063 просмотра
Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

26 сентября 2024, 12:37  •  154249 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
28 сентября: Международный день всеобщего доступа к информации, День кролика

28 сентября: Международный день всеобщего доступа к информации, День кролика

  •  82007 просмотра
Пять фильмов о мире магии и иллюзий: что посмотреть в выходные

Пять фильмов о мире магии и иллюзий: что посмотреть в выходные

  •  58738 просмотра
Оригинальный рецепт: в Китае в KFC появилось латте со вкусом курицы и специй

Оригинальный рецепт: в Китае в KFC появилось латте со вкусом курицы и специй

  •  67606 просмотра
27 сентября: Всемирный день туризма, День чешского пива

27 сентября: Всемирный день туризма, День чешского пива

27 сентября 2024, 03:09  •  107909 просмотра
SeaBaby теперь в Антарктиде: украинские полярники выбрали имя для новорожденного тюленя

SeaBaby теперь в Антарктиде: украинские полярники выбрали имя для новорожденного тюленя

26 сентября 2024, 15:14  •  113820 просмотра
Актуальное
Двойной удар рф по больнице в Сумах: показали последствия

Двойной удар рф по больнице в Сумах: показали последствия

Киев  •  УНН

28 сентября 2024, 08:45  •  5330 просмотра

Read in English

россия нанесла два авиаудара по больнице в Сумах. Первый удар в 7:35 привел к одной жертве, из-за второго в 8:25 погибло 6 еще людей.

В Сумах утром 28 сентября в результате авиаударов врага по медицинскому учреждению 7 человек погибли, еще 11 - ранены, сообщили в Офисе Генпрокурора в Telegram и показали последствия, передает УНН.

По данным следствия, 28 сентября 2024 года около 07:35 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты нанесли авиаудары БпЛА типа "Шахед" по медицинскому учреждению в г. Сумы

- говорится в сообщении ОГП.

По данным прокуроров, на момент взрывов в больнице находилось 86 пациентов, из них 15 маломобильных, и 38 работников заведения.

По предварительной информации, тогда в результате атаки врага один человек погиб и 10 травмированы.

Впрочем, около 08:25, когда на месте происшествия спасатели и полицейские оказывали помощь и эвакуировали больных, враг нанес еще один авиаудар.  Из-за повторного обстрела погибли 6 человек, в том числе сотрудник полиции, еще один полицейский получил ранения.

Удар рф по медучреждению в Сумах: среди тяжелораненых - двое медработников28 сентября 2024, 07:25 • 8009 просмотров

"Для террористов не имеет значения военный это объект или гражданский. Главным ориентиром для него является количество человеческих жертв и разрушения. Варварство России требует решительных и скоординированных действий мирового сообщества. Не оставим эти преступления без наказания",- подчеркнул Генеральный прокурор Андрей Костин.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
generalnii-prokuror-ukrainiГенеральный прокурор Украины
andrei-kostinАндрей Костин
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
sumyСумы