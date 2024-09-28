Подвійний удар рф по лікарні у Сумах: показали наслідки

У Сумах вранці 28 вересня унаслідок авіаударів ворога по медичній установі 7 людей загинуло, ще 11 - поранено, повідомили в Офісі Генпрокурора у Telegram та показали наслідки, передає УНН.

За даними слідства, 28 вересня 2024 року близько 07:35 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти завдали авіаударів БпЛА типу "Шахед" по медичному закладу в м. Суми - йдеться у повідомленні ОГП.

За даними прокурорів, на момент вибухів у лікарні знаходилось 86 пацієнтів, з них 15 маломобільних, та 38 працівників закладу.

За попередньою інформацією, тоді унаслідок атаки ворога одна людина загинула та 10 травмовано.

Втім близько 08:25, коли на місці події рятувальники та поліцейські надавали допомогу та евакуйовували хворих, ворог наніс ще один авіаудар. Через повторний обстріл загинуло 6 людей, у тому числі співробітник поліції, ще один поліцейський отримав поранення.

Удар рф по медзакладу у Сумах: серед важкопоранених - двоє медпрацівників

"Для терористів немає значення військовий це обʼєкт чи цивільний. Головним орієнтиром для нього є кількість людських жертв та руйнування. Варварство росії вимагає рішучої та скоординованої дії світової спільноти. Не залишимо ці злочини без покарання",- наголосив Генеральний прокурор Андрій Костін.