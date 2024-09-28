Удар рф по медзакладу у Сумах: серед важкопоранених - двоє медпрацівників
Київ • УНН
Внаслідок атаки рф на медзаклад у Сумах загинуло 6 людей, 10 важкопоранених. Серед постраждалих - двоє медпрацівників. Зруйновано приймальне відділення, частково пошкоджено поверх і дах будівлі.
Внаслідок атаки на медзаклад у Сумах станом на 10 ранку суботи відомо про 6 загиблих та 10 поранених у важкому стані, серед важкопоранених - двоє медпрацівників, повідомили в МОЗ, передає УНН.
6 загиблих, 10 поранених у важкому стані, загальна кількість постраждалих уточнюється, триває рятувальна операція. Серед важкопоранених — двоє медпрацівників: лікар та медсестра, які перебували в приймальному відділенні. Їх зараз оперують
Як повідомляється, внаслідок атаки рф зруйновано приймальне відділення лікарні, частково зруйновані один із поверхів і дах будівлі.
Нагадаємо
Вранці росіяни атакували "шахедами" місто Суми. Пошкоджений заклад охорони здоров'я. Під час евакуації пацієнтів та персоналу після першого удару ворог завдав повторного удару.
Серед загиблих - поліцейський. Ще одного правоохоронця поранено.