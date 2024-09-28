Удар рф по медучреждению в Сумах: среди тяжелораненых - двое медработников
Киев • УНН
В результате атаки рф на медучреждение в Сумах погибли 6 человек, 10 тяжелораненых. Среди пострадавших - двое медработников. Разрушено приемное отделение, частично повреждены этаж и крыша здания.
В результате атаки на медучреждение в Сумах по состоянию на 10 утра субботы известно о 6 погибших и 10 раненых в тяжелом состоянии, среди тяжелораненых - двое медработников, сообщили в Минздраве, передает УНН.
6 погибших, 10 раненых в тяжелом состоянии, общее количество пострадавших уточняется, продолжается спасательная операция. Среди тяжелораненых - двое медработников: врач и медсестра, которые находились в приемном отделении. Их сейчас оперируют
Как сообщается, в результате атаки рф разрушено приемное отделение больницы, частично разрушены один из этажей и крыша здания.
Напомним
Утром россияне атаковали "шахедами" город Сумы. Повреждено учреждение здравоохранения. Во время эвакуации пациентов и персонала после первого удара враг нанес повторный удар.
Среди погибших - полицейский. Еще один правоохранитель ранен.