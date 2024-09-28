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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Удар рф по медучреждению в Сумах: среди тяжелораненых - двое медработников

Удар рф по медучреждению в Сумах: среди тяжелораненых - двое медработников

Киев  •  УНН

28 сентября 2024, 07:25  •  4828 просмотра

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В результате атаки рф на медучреждение в Сумах погибли 6 человек, 10 тяжелораненых. Среди пострадавших - двое медработников. Разрушено приемное отделение, частично повреждены этаж и крыша здания.

В результате атаки на медучреждение в Сумах по состоянию на 10 утра субботы известно о 6 погибших и 10 раненых в тяжелом состоянии, среди тяжелораненых - двое медработников, сообщили в Минздраве, передает УНН.

6 погибших, 10 раненых в тяжелом состоянии, общее количество пострадавших уточняется, продолжается спасательная операция. Среди тяжелораненых - двое медработников: врач и медсестра, которые находились в приемном отделении. Их сейчас оперируют

- говорится в сообщении Минздрава.

Как сообщается, в результате атаки рф разрушено приемное отделение больницы, частично разрушены один из этажей и крыша здания.

Напомним

Утром россияне атаковали "шахедами" город Сумы. Повреждено учреждение здравоохранения. Во время эвакуации пациентов и персонала после первого удара враг нанес повторный удар. 

Среди погибших - полицейский. Еще один правоохранитель ранен. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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