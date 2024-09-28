Удар рф по медучреждению в Сумах: среди тяжелораненых - двое медработников

В результате атаки на медучреждение в Сумах по состоянию на 10 утра субботы известно о 6 погибших и 10 раненых в тяжелом состоянии, среди тяжелораненых - двое медработников, сообщили в Минздраве, передает УНН.

6 погибших, 10 раненых в тяжелом состоянии, общее количество пострадавших уточняется, продолжается спасательная операция. Среди тяжелораненых - двое медработников: врач и медсестра, которые находились в приемном отделении. Их сейчас оперируют - говорится в сообщении Минздрава.

Как сообщается, в результате атаки рф разрушено приемное отделение больницы, частично разрушены один из этажей и крыша здания.

Напомним

Утром россияне атаковали "шахедами" город Сумы. Повреждено учреждение здравоохранения. Во время эвакуации пациентов и персонала после первого удара враг нанес повторный удар.

Среди погибших - полицейский. Еще один правоохранитель ранен.