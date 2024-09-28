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У лікарні у Сумах зруйноване приймальне відділення, травмпункт та четвертий поверх - директор закладу

У лікарні у Сумах зруйноване приймальне відділення, травмпункт та четвертий поверх - директор закладу

Київ • УНН

 • 18586 перегляди

Внаслідок подвійного авіаудару рф по лікарні в Сумах зруйновано приймальне відділення, травмпункт та 4-й поверх. Загинуло 8 людей.

Внаслідок російського удару по лікарні в Сумах зруйноване приймальне відділення, травмпункт та четвертий поверх. Про це "Суспільному" розповів директор закладу Володимир Поцелуєв, передає УНН.

Деталі

"У лікарні у Сумах зруйноване приймальне відділення, травмпункт та четвертий поверх. Тяжкопоранених пацієнтів перевели до реанімації інших медзакладів", - повідомив Поцелуєв.

Додамо 

Як вказали у Сумській ОВА, в обласному центрі продовжується ліквідація наслідків ворожого удару по медичним закладам. За даними ОВА, наразі 8 людей загинули і 12 постраждали внаслідок авіаційного удару росіян.

Доповнення

росія завдала два авіаудари по лікарні в Сумах. Перший удар о 7:35 призвів до однієї жертви, через другий о 8:25 загинуло 6 ще людей.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки загинуло 8 людей та ще 11 поранено. Президент України Володимир Зеленський закликав світ звернути увагу на те, що Росія атакує цивільні об'єкти, і наголосив на необхідності миру через силу.

Павло Башинський

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