У лікарні у Сумах зруйноване приймальне відділення, травмпункт та четвертий поверх - директор закладу
Київ • УНН
Внаслідок подвійного авіаудару рф по лікарні в Сумах зруйновано приймальне відділення, травмпункт та 4-й поверх. Загинуло 8 людей.
Внаслідок російського удару по лікарні в Сумах зруйноване приймальне відділення, травмпункт та четвертий поверх. Про це "Суспільному" розповів директор закладу Володимир Поцелуєв, передає УНН.
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"У лікарні у Сумах зруйноване приймальне відділення, травмпункт та четвертий поверх. Тяжкопоранених пацієнтів перевели до реанімації інших медзакладів", - повідомив Поцелуєв.
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Як вказали у Сумській ОВА, в обласному центрі продовжується ліквідація наслідків ворожого удару по медичним закладам. За даними ОВА, наразі 8 людей загинули і 12 постраждали внаслідок авіаційного удару росіян.
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росія завдала два авіаудари по лікарні в Сумах. Перший удар о 7:35 призвів до однієї жертви, через другий о 8:25 загинуло 6 ще людей.
Згодом стало відомо, що внаслідок атаки загинуло 8 людей та ще 11 поранено. Президент України Володимир Зеленський закликав світ звернути увагу на те, що Росія атакує цивільні об'єкти, і наголосив на необхідності миру через силу.