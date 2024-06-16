Терористичні війська 8 разів обстріляли Сумську область, спричинивши 27 вибухів
Київ • УНН
Ворожі війська 8 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області вночі та вранці, в результаті чого було зафіксовано 27 вибухів у різних населених пунктах.
Сили терористичної держави вночі та зранку 8 разів обстріляли Сумщину. Відтак, у області було зафіксовано 27 вибухів. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
Вночі та зранку росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 27 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади
Ситуація в громадах
Великописарівська: загарбники били з мінометів (9 вибухів) та скинули з ворожого БпЛА боєприпаси типу ВОГ (2 вибухи).
Есманьська: росіяни скинули 3 міни на територію громади.
Хотінська: противник наніс мінометні обстріли (12 вибухів).
Середино-Будська: окупанти атакували FPV дроном (1 вибух).
За день окупанти здійснили 12 обстрілів по Сумщині, внаслідок чого сталося 25 вибухів15.06.24, 22:47 • 64837 переглядiв