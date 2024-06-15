За день окупанти здійснили 12 обстрілів по Сумщині, внаслідок чого сталося 25 вибухів
Київ • УНН
У Сумській області ворог 12 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти, внаслідок чого сталося 25 вибухів у кількох населених пунктах.
На Сумщині межах дня окупанти 12 разів обстріляли область, що призвело до 25 вибухів. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
Протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 25 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади
Ситуація в громадах
Миропільська: росіяни нанесли удар FPV-дронами (3 вибухи).
Білопільська: окупанти за допомогою БпЛА скинули боєприпаси типу ВОГ (4 вибухи). Також ворог вдарив FPV дроном (1 вибух).
Есманьська: противник скинув 6 мін скинули на територію громади.
Середино-Будська: загарбник бив з мінометів (4 вибухи).
Краснопільська: ворожа армія з БпЛА здійснила скидання боєприпасів типу ВОГ (2 вибухи) та артобстріл (1 вибух).
Великописарівська: агресор обстріляв з міномету (2 вибухи).
Юнаківська: терористична країна завдала удари 2 FPV дронами (2 вибухи).
росіяни за добу обстріляли 6 громад Сумщини, зафіксовано 26 вибухів15.06.24, 09:13 • 65716 переглядiв