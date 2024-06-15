Киев • УНН
В Сумской области враг 12 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты, в результате чего произошло 25 взрывов в нескольких населенных пунктах.
На Сумщине в пределах дня оккупанты 12 раз обстреляли область, что привело к 25 взрывам. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
В течение дня россияне совершили 12 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 25 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманская, Середино-Будская громады
Ситуация в общинах
Миропольская: россияне нанесли удар FPV-дронами (3 взрыва).
Белопольская: оккупанты с помощью БпЛА сбросили боеприпасы типа ВОГ (4 взрыва). Также враг ударил FPV дроном (1 взрыв).
Эсманьская: противник сбросил 6 мин сбросили на территорию общины.
Середино-Будская: захватчик бил из минометов (4 взрыва).
Краснопольская: вражеская армия с БпЛА осуществила сброс боеприпасов типа ВОГ (2 взрыва) и артобстрел (1 взрыв).
Великописаревская: агрессор обстрелял из миномета (2 взрыва).
Юнаковская: террористическая страна нанесла удары 2 FPV дронами (2 взрыва).
россияне за сутки обстреляли 6 громад Сумщины, зафиксировано 26 взрывов15 июня 2024, 06:13 • 64649 просмотров