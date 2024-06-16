Киев • УНН
Вражеские войска 8 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области ночью и утром, в результате чего было зафиксировано 27 взрывов в разных населенных пунктах.
Силы террористического государства ночью и утром 8 раз обстреляли Сумскую область. Следовательно, в области было зафиксировано 27 взрывов. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
Ночью и утром россияне совершили 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 27 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Великописаревская, Есманьская, Середино-Будская громады
Ситуация в общинах
Великописаревская: захватчики били из минометов (9 взрывов) и сбросили с вражеского БпЛА боеприпасы типа ВОГ (2 взрыва).
Эсманская: россияне сбросили 3 мины на территорию громады.
Хотинская: противник нанес минометные обстрелы (12 взрывов).
Середино-Будская: оккупанты атаковали FPV дроном (1 взрыв).
За день оккупанты совершили 12 обстрелов по Сумской области, в результате чего произошло 25 взрывов15 июня 2024, 19:47 • 60851 просмотр