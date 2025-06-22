Сили оборони звільнили Андріївку на Сумщині - Deep State
Київ • УНН
Українські військові 225-го окремого штурмового підрозділу звільнили село Андріївка на Сумщині. Це дозволило зупинити просування ворога та укріпити оборону на лівому фланзі, за даними Deep State.
Після тривалих боїв українські військові з 225-го окремого штурмового підрозділу взяли під контроль село Андріївка на Сумщині. Це дозволило зупинити просування ворога у напрямку Хотіні та Писарівки, а також зміцнити оборону на лівому фланзі.
Про це повідомив Deep State пише УНН.
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225 ОШП після тривалих боїв та заходів із зачистки під*рських недобитків у селі, зумів взяти під контроль село. Цими діями вдалося, по-перше, відволікти сили з інших сіл, адже ворог вгризся в Андріївку. По-друге, зупинити подальше просування до важливих населених пунктів Хотінь та Писарівка
На закріплення у село завели БТГр 110 ОМБр, додали військові.
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