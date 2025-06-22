Силы обороны освободили Андреевку в Сумской области - Deep State

После продолжительных боев украинские военные из 225-го отдельного штурмового подразделения взяли под контроль село Андреевка в Сумской области. Это позволило остановить продвижение врага в направлении Хотини и Писаревки, а также укрепить оборону на левом фланге.

Об этом сообщил Deep State, пишет УНН.

Детали

225 ОШП после продолжительных боев и мероприятий по зачистке пидорских недобитков в селе, сумел взять под контроль село. Этими действиями удалось, во-первых, отвлечь силы из других сел, ведь враг вгрызся в Андреевку. Во-вторых, остановить дальнейшее продвижение к важным населенным пунктам Хотинь и Писаревка - говорится в сообщении.

На закрепление в село завели БТГр 110 ОМБр, добавили военные.

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