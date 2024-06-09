За день військові РФ завдали ударів по 11 громадах Сумщини
Київ • УНН
Російські військові атакували 11 населених пунктів у Сумській області, 8 червня було зафіксовано 26 обстрілів і 59 вибухів.
Протягом дня 8 червня військові РФ здійснили 26 обстрілів Сумської області, всього зафіксовано 59 вибухів. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.
Деталі
- У Миколаївській громаді був артилерійський обстріл (1 вибух) та атака FPV дроном (2 вибухи).
- Хотінську громаду обстрілювали з мінометів (2 вибухи).
- По Білопільській громаді били з мінометів (2 вибухи) та артилерії (4 вибухи).
- У Краснопільській громаді був артилерійський обстріл (11 вибухів).
- У Середино-Будській громаді зафіксовано атаку FPV дроном (1 вибух), мінометні (4 вибухи) та артилерійські (4 вибухи) обстріли.
- Зноб-Новгородську громаду обстрілювали з мінометів (3 вибухи).
- По Шалигинській громаді били з артилерії (2 вибухи); також була атака FPV дроном (1 вибух).
- Есманьську громаду атакував FPV дрон (2 вибухи), також були мінометні обстріли (4 вибухи).
- У Великописарівській громаді були артилерійські обстріли (3 вибухи) та атака FPV дроном (1 вибух).
- По Кролевецькій громаді вдарили з артилерії (2 вибухи).
- Новослобідську громаду обстріляли з мінометів (10 вибухів).
росіяни з ночі шість разів вдарили по Сумщині: 26 вибухів04.06.24, 11:59 • 18082 перегляди