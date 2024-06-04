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росіяни з ночі шість разів вдарили по Сумщині: 26 вибухів

росіяни з ночі шість разів вдарили по Сумщині: 26 вибухів

Київ • УНН

 • 18082 перегляди

росіяни здійснили 6 ударів по Сумській області, при цьому було зафіксовано 26 вибухів, включаючи удари безпілотників та артилерійські обстріли кількох населених пунктів.

Російські війська вночі та вранці здійснили 6 ударів по Сумській області, при цьому було зафіксовано 26 вибухів, включаючи удари безпілотників та артилерійські обстріли кількох населених пунктів, повідомили у Сумській ОВА у вівторок у Telegram, пише УНН.

Деталі

За даними Сумської ОВА, уночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 26 вибухів.

Обстрілів зазнали Шалигинська (обстріл FPV-дронами, 3 вибухи), Краснопільська (удар FPV-дроном, 1 вибух), Великописарівська (артилерійські обстріли, 11 вибухів), Середино-Будська (скидання 11 мін) громади.

Доповнення

За даними ОК "Північ", протягом минулої доби нараховано 24 ворожих обстріли (83 вибухи) із різних видів озброєння по території Чернігівської та Сумської областей.

Ворог обстріляв прикордонні населені пункти Чернігівщини: зафіксовано 21 вибух04.06.24, 09:43 • 25084 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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