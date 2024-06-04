Ворог обстріляв прикордонні населені пункти Чернігівщини: зафіксовано 21 вибух
Київ • УНН
За минулу добу росіяни обстріляли з мінометів і артилерії три населених пункти в Чернігівській області, в результаті чого був зафіксований 21 вибух.
Протягом останньої доби, росіяни обстріляли три громади Чернігівщини з мінометів та ствольної артилерії, внаслідок чого було зафіксовано 21 вибух. Пише УНН з посиланням на Держприкордонслужбу.
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Протягом останньої доби відбулися обстріли з різних видів озброєння по території прикордоння Чернігівської області. Зареєстровано 21 вибух.
У Семенівській громаді було зафіксовано 18 вибухів, ймовірно, від 120-мм мінометів, біля населених пунктів Карповичі та Блешня.
У Сновській громаді відбулися ще 3 вибухи, з них 2 - імовірно від ствольної артилерії, у напрямку населеного пункту Хрінівка, і один - біля Гасичівки.
Інформація про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення, не зафіксована,
Нагадаємо
Протягом доби рф втратила 1290 чоловік особового складу, в результаті чого її загальні бойові втрати з початку вторгнення в Україну склали 512 420 військовослужбовців.