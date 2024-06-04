Враг обстрелял пограничные населенные пункты Черниговщины: зафиксирован 21 взрыв
Киев • УНН
За минувшие сутки россияне обстреляли из минометов и артиллерии три населенных пункта в Черниговской области, в результате чего был зафиксирован 21 взрыв.
В течение последних суток, россияне обстреляли три общины Черниговщины из минометов и ствольной артиллерии, в результате чего был зафиксирован 21 взрыв. Пишет УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.
Детали
В течение последних суток произошли обстрелы из различных видов вооружения по территории приграничья Черниговской области. Зарегистрировано 21 взрыв.
В Семеновской общине было зафиксировано 18 взрывов, вероятно, от 120-мм минометов, возле населенных пунктов Карповичи и блесна.
В Сновской общине произошли еще 3 взрыва, из них 2 - предположительно от ствольной артиллерии, в направлении населенного пункта Хреновка, и один - возле Гасичевки.
Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована,
Напомним
В течение суток рф потеряла 1290 человек личного состава, в результате чего ее общие боевые потери с начала вторжения в Украину составили 512 420 военнослужащих.
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