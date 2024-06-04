россияне с ночи шесть раз ударили по Сумской области: 26 взрывов

Российские войска ночью и утром совершили 6 ударов по Сумской области, при этом было зафиксировано 26 взрывов, включая удары беспилотников и артиллерийские обстрелы нескольких населенных пунктов, сообщили в Сумской ОВА во вторник в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным Сумской ОВА, ночью и утром россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 26 взрывов.

Обстрелам подверглись Шалыгинская (обстрел FPV-дронами, 3 взрыва), Краснопольская (удар FPV-дроном, 1 взрыв), Великописаревская (артиллерийские обстрелы, 11 взрывов), Середина-Будская (сброс 11 мин) громады.

Дополнение

По данным ОК "Север", за прошедшие сутки насчитано 24 вражеских обстрела (83 взрыва) из различных видов вооружения по территории Черниговской и Сумской областей.

Враг обстрелял пограничные населенные пункты Черниговщины: зафиксирован 21 взрыв