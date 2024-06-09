За день военные РФ нанесли удары по 11 общинам Сумщины

Байден и Макрон обсудили Ближний Восток и Украину во время торжественного государственного визита

Байден и Макрон обсудили усилия по предотвращению региональной эскалации на Ближнем Востоке, особенно между Израилем и ХАМАСОМ в Газе, а также напряженность между Израилем и "Хезболлой" в Ливане, во время государственного визита Президента Франции в США.