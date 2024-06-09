Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
За день военные РФ нанесли удары по 11 общинам Сумщины
Volvo отзывает 72 тысячи новых электрокаров
Чехия подготовит 4 тысячи украинских солдат на своей территории
Северная Корея отправила новую партию воздушных шаров с мусором за границу
Байден и Макрон обсудили Ближний Восток и Украину во время торжественного государственного визита
NYP: НАТО готовится к потенциальной наземной войне с РФ с привлечением войск США
В Париже задержали трех молдаван за граффити с гробами и надписями "французский солдат на Украине"
Израильская армия спасла 4 заложников, удерживаемых ХРОМОСОМ в лагере беженцев в Газе
На Покровском направлении ситуация обострена, россияне пытаются прорвать оборону-Генштаб
Уже почти готовы новые соглашения по безопасности для Украины-Зеленский
Популярные
Некоторые сработают оперативно, а часть - ближе к осени: Зеленский о договоренностях по дополнительным системам ПВО
Готовим новую основу для тренировки подразделений украинской армии: Зеленский о договоренностях с Макроном
Подрыв Каховской ГЭС: Укргидроэнерго готовит иск против рф на 2,5 млрд евро
Ратификация не несет рисков: в ОП состоялось межведомственное совещание по Римскому уставу
Завтра в Украине "свет" будут выключать с 20:00 до 22:00
"Зарабатывала" на уклонянтах до 100 тыс. долларов: за экс-нардепку Ирину Сысоенко внесли залог в более 900 тыс. грн
Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленныхЭксклюзив
Публикации
Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора
За день военные РФ нанесли удары по 11 общинам Сумщины
Российские военные атаковали 11 населенных пунктов в Сумской области, 8 июня было зафиксировано 26 обстрелов и 59 взрывов.
Volvo отзывает 72 тысячи новых электрокаров
Volvo отзывает 72 000 новых электромобилей EX30 по всему миру из-за потенциальной проблемы с программным обеспечением, которая может привести к сбою отображения спидометра на центральном экране. Обновление программного обеспечения необходимо для устранения ошибки.
Чехия подготовит 4 тысячи украинских солдат на своей территории
Чехия может обучить 4000 украинских военнослужащих на своей территории в этом году, но не планирует направлять инструкторов в Украину из-за географической близости двух стран.
Северная Корея отправила новую партию воздушных шаров с мусором за границу
Северная Корея возобновляет отправку воздушных шаров, наполненных пропагандой, через границу в Южную Корею, несмотря на обещание прекратить это, общее количество которых превысило 99.
Байден и Макрон обсудили Ближний Восток и Украину во время торжественного государственного визита
Байден и Макрон обсудили усилия по предотвращению региональной эскалации на Ближнем Востоке, особенно между Израилем и ХАМАСОМ в Газе, а также напряженность между Израилем и "Хезболлой" в Ливане, во время государственного визита Президента Франции в США.
NYP: НАТО готовится к потенциальной наземной войне с РФ с привлечением войск США
НАТО разрабатывает "сухопутные коридоры", которые позволят войскам США и союзников быстро добраться до линии фронта в случае более масштабной наземной войны с Россией в Европе. Планируется, что войска прибудут в различные порты и проедут через несколько стран, чтобы достичь зон потенциальных конфликтов.
В Париже задержали трех молдаван за граффити с гробами и надписями "французский солдат на Украине"
Трое граждан Молдовы были задержаны в Париже за создание граффити с изображением гробов и надписями "французский солдат в Украине" возле Эйфелевой башни.
Израильская армия спасла 4 заложников, удерживаемых ХРОМОСОМ в лагере беженцев в Газе
Израильская армия вошла в лагерь беженцев Нусейрат в Газе и спасла четырех заложников, захваченных ХРАМАСОМ 7 октября 2023 года, в ходе операции, которая привела к жертвам среди палестинцев.
На Покровском направлении ситуация обострена, россияне пытаются прорвать оборону-Генштаб
На Покровском направлении ситуация обостряется, поскольку россияне пытаются прорваться: украинские войска отбили 27 атак, в то время как бои продолжаются на нескольких участках.
Уже почти готовы новые соглашения по безопасности для Украины-Зеленский
Новые соглашения по безопасности для Украины почти готовы, говорится в вечернем обращении президента Владимира Зеленского 8 июня, в котором говорилось, что июнь должен укрепить дипломатию Украины и стратегические перспективы на пути к справедливому миру.