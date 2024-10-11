На Сумщині збито 7 дронів, ворог обстріляв область 30 разів за ніч та ранок
Київ • УНН
Сили ППО збили 7 ворожих безпілотників над Сумською областю. Росіяни обстріляли 8 громад області, зафіксовано 40 вибухів від різних видів озброєння.
В Сумській області сили протиповітряної оборони збили 7 ворожих безпілотників у ніч на 11 жовтня. Вночі та вранці росіяни здійснили 30 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 40 вибухів. Про це повідомили в ОВА, передає УНН.
Сьогодні вночі, 11 жовтня у небі над Сумщиною підрозділами ППО сухопутних військ, повітряних сил ЗСУ, прикордонниками було знищено 7 ворожих БпЛА.
Як повідомляється, вночі та вранці ворожих обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Білопільська, Миропільська, Великописарівська, Річківська, Новослобідська, Есманьська громади.
- Білопільська громада: здійснено пуски КАБ (6 вибухів), обстріли з мінометів (2 вибухи), РСЗВ (10 вибухів) та FPV-дрона (1 вибух).
- Хотінська громада: зафіксовано пуск КАБ (2 вибухи).
- Миропільська громада: завдано атаку КАБ (2 вибухи) та FPV-дронами (6 вибухів).
- Новослобідська громада: були пуски КАБів (2 вибухи).
- Річківська громада: здійснено пуск КАБ (2 вибухи).
- Есманьська громада: росіяни вдарили FPV-дроном (1 вибух).
- Великописарівська громада: зафіксовано удари FPV-дронів (4 вибухи).
- Сумська громада: завдано атаку КАБ (2 вибухи).
Одеса зазнала нічної атаки рф: 4 загиблих, 10 поранених11.10.24, 08:13 • 13915 переглядiв