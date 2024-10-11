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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Сумщине сбито 7 дронов, враг обстрелял область 30 раз за ночь и утро

На Сумщине сбито 7 дронов, враг обстрелял область 30 раз за ночь и утро

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 05:43  •  5287 просмотра

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Силы ПВО сбили 7 вражеских беспилотников над Сумской областью. Россияне обстреляли 8 громад области, зафиксировано 40 взрывов от различных видов вооружения.

В Сумской области силы противовоздушной обороны сбили 7 вражеских беспилотников в ночь на 11 октября. Ночью и утром россияне совершили 30 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 40 взрывов.  Об этом сообщили в ОВА, передает УНН

Сегодня ночью, 11 октября в небе над Сумщиной подразделениями ПВО сухопутных войск, воздушных сил ВСУ, пограничниками было уничтожено 7 вражеских БпЛА.

- говорится в сообщении ОВА.

Как сообщается, ночью и утром вражеским обстрелам подверглись  Сумская, Хотинская, Белопольская, Миропольская, Великописаревская, Речковская, Новослободская, Эсманьская громады. 

  • Белопольская громада: осуществлены пуски КАБ (6 взрывов), обстрелы из минометов (2 взрыва), РСЗО (10 взрывов) и FPV-дрона (1 взрыв).
  • Хотинская громада:: зафиксирован пуск КАБ (2 взрыва).
  • Миропольская громада: нанесена атака КАБ (2 взрыва) и FPV-дронами (6 взрывов).
  • Новослободская громада: были пуски КАБов (2 взрыва).
  • Речковская громада:: осуществлен пуск КАБ (2 взрыва).
  • Эсманская громада:: россияне ударили FPV-дроном (1 взрыв).
  • Великописаревская громада: зафиксированы удары FPV-дронов (4 взрыва).
  • Сумская община: нанесена атака КАБ (2 взрыва).

Одесса подверглась ночной атаке рф: 4 погибших, 10 раненых11 октября 2024, 05:13 • 6566 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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