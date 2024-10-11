На Сумщине сбито 7 дронов, враг обстрелял область 30 раз за ночь и утро

В Сумской области силы противовоздушной обороны сбили 7 вражеских беспилотников в ночь на 11 октября. Ночью и утром россияне совершили 30 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 40 взрывов. Об этом сообщили в ОВА, передает УНН.

Сегодня ночью, 11 октября в небе над Сумщиной подразделениями ПВО сухопутных войск, воздушных сил ВСУ, пограничниками было уничтожено 7 вражеских БпЛА. - говорится в сообщении ОВА.

Как сообщается, ночью и утром вражеским обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Белопольская, Миропольская, Великописаревская, Речковская, Новослободская, Эсманьская громады.

Белопольская громада: осуществлены пуски КАБ (6 взрывов), обстрелы из минометов (2 взрыва), РСЗО (10 взрывов) и FPV-дрона (1 взрыв).

Хотинская громада:: зафиксирован пуск КАБ (2 взрыва).

Миропольская громада: нанесена атака КАБ (2 взрыва) и FPV-дронами (6 взрывов).

Новослободская громада: были пуски КАБов (2 взрыва).

Речковская громада:: осуществлен пуск КАБ (2 взрыва).

Эсманская громада:: россияне ударили FPV-дроном (1 взрыв).

Великописаревская громада: зафиксированы удары FPV-дронов (4 взрыва).

Сумская община: нанесена атака КАБ (2 взрыва).

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