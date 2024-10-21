рф вдарила по критичній інфраструктурі Сумщини: є знеструмлення
Київ • УНН
Вночі 21 жовтня російські війська атакували критичну інфраструктуру Роменського району Сумської області. Внаслідок удару кілька населених пунктів залишились без електропостачання, ведуться відновлювальні роботи.
У Сумській області сьогодні вночі, 21 жовтня, армія рф завдала авіаційного удару по критичній інфраструктурі Роменського району. Внаслідок атаки низка населених пунктів опинилась без світла. Загалом вночі та зранку росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумщини, повідомили у понеділок в ОВА, передає УНН.
Як повідомляється, вночі та вранці на Сумщині пролунало 48 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська громади, Роменський район.
- Хотінська громада: здійснено пуск КАБ (2 вибухи).
- Юнаківська громада: зафіксовано пуск КАБ (1 вибух).
- Сьогодні вночі, 21 жовтня росіяни нанесли авіаційний удар по критичній інфраструктурі Роменського району. Внаслідок ворожої атаки кілька населених пунктів було знеструмлено.
Як повідомляється, аварійно-рятувальні служби працюють. Електропостачання відновлюється.
Обов'язкова евакуація оголошена у 5 населених пунктах Сумщини06.09.24, 03:30 • 18384 перегляди