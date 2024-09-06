Обов'язкова евакуація оголошена у 5 населених пунктах Сумщини

Рішення про евакуацію міста Глухів, селищ Есмань і Свеса Шосткинського району, сіл Манухівка та Іванівка Конотопського району Сумської області було ухвалено на засіданні Ради оборони, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх за підсумками засідання координаційного штабу Шосткинського району в Глухові, передає УНН.

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"Відзначено підвищення інтенсивності ворожих обстрілів Глухова, Есмані та Свеси, які зараз найбільше потерпають.

З огляду на те, що ворог щоденно завдає десятки ударів, унаслідок чого гинуть люди, руйнується інфраструктура та житло, на засіданні Ради оборони було ухвалено рішення розширити перелік населених пунктів для евакуації. А саме ще 5 населених пунктів Шосткинського та Конотопського районів підлягають обов'язковій евакуації: Глухів, Есмань, Свеса Шосткинського району, Манухівка та Іванівка Конотопського району", - повідомляється в телеграм-каналі Сумської обласної військової адміністрації.

Артюх під час засідання координаційного штабу Шосткинського району обговорив із присутніми першочергові евакуаційні заходи та оперативну безпекову ситуацію в районі.

За його словами, евакуація з вищезазначених п'яти населених пунктів Шосткинського та Конотопського районів відбуватиметься в кілька етапів.

Усі п'ять населених пунктів розташовані в межах 10 км від державного кордону з РФ.

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