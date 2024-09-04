У Покровську залишається понад тисяча дітей попри евакуацію
Київ • УНН
Поліція Донецької області повідомляє, що в Покровську залишається 1076 дітей, незважаючи на посилену евакуацію. За 10 днів з міста виїхали 24 тисячі людей, включаючи понад 2000 дітей.
У Покровську Донецької області правоохоронці патрулюють місто та переконують жителів евакуюватись. Наразі у місті залишаються 1076 дітей, повідомили у середу у поліції регіону, передає УНН.
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Як зазначається, через наближення фронту почастішали російські удари по місту. Тепер ворог б’є по цивільних не тільки КАБами та ракетами, але й артилерією.
Поліція збільшила кількість патрулів і слідчо-оперативних груп для найшвидшого реагування на всі повідомлення від громадян. Щодня на чергування заступають не менше 15 піших нарядів. Вулиці об’їжджають автопатрулі, які інформують жителів про шляхи порятунку,евакуюють, виконують інші поліцейські функції.
Поліцейські сповіщають населення про евакуацію через гучномовці та обходять кожну родину, де є діти.
За 10 днів з прифронтового Покровська виїхали 24 тисячі людей, з них понад 2000 дітей.
Як відбувається евакуація у Покровську на тлі посилених обстрілів рф - розповів представник Нацполіції20.08.24, 12:03 • 17881 перегляд