В Покровске остается более тысячи детей, несмотря на эвакуацию

В Покровске Донецкой области правоохранители патрулируют город и убеждают жителей эвакуироваться. Сейчас в городе остаются 1076 детей, сообщили в среду в полиции региона, передает УНН.

Детали

Как отмечается, из-за приближения фронта участились российские удары по городу. Теперь враг бьет по гражданским не только КАБами и ракетами, но и артиллерией.

Полиция увеличила количество патрулей и следственно-оперативных групп для быстрого реагирования на все сообщения от граждан. Ежедневно на дежурство заступают не менее 15 пеших нарядов. Улицы объезжают автопатрули, которые информируют жителей о путях спасения, эвакуируют, выполняют другие полицейские функции.

Полицейские оповещают население об эвакуации через громкоговорители и обходят каждую семью, где есть дети.

За 10 дней из прифронтового Покровска выехали 24 тысячи человек, из них более 2000 детей.





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