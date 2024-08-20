Как происходит эвакуация в Покровске на фоне усиленных обстрелов рф - рассказал представитель Нацполиции

Город Покровск Донецкой немного удален от линии фронта, поэтому местные жители эвакуируются в основном собственноручно, в отличие от Селидово и Новогродовки. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал начальник отдела коммуникаций Нацполиции в Донецкой области Павел Дяченко, передает УНН.

Люди прислушиваются к призывам о необходимой эвакуации. Однако Покровск немного удален условно от линии фронта. Поэтому здесь люди эвакуируются или собственноручно, забирают вещи, выезжают собственным транспортом - рассказал Дяченко.

По его словам, в отличие от Покровска, ситуация в других городах в этом районе очень тяжелая, поскольку города страдают от постоянных обстрелов оккупантов. "Есть населенные пункты, которые непосредственного находятся на линии огня. Это Покровский район, это Мирноград, который три дня подряд страдает от ударов, Селидово, Новогродовка. Там ситуация крайне тяжелая", - заявил Дяченко.

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19 августа в Покровской громаде Донецкой области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. Планируют вывезти почти 4 тысяч детей из 14 населенных пунктов громады.



Ранее начальник Покровской ГВА Сергей Добряк заявлял, что учитывая сроки продвижения армии рф на Донетчине, у жителей Покровска есть максимум две недели на эвакуацию.



Тем временем в Мирнограде полиция будет искать родителей, которые прячут детей от эвакуации. Власти призывают эвакуироваться, предупреждая об ухудшении ситуации и возможной жизни под обстрелами без воды и света.