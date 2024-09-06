Обязательная эвакуация объявлена в 5 населенных пунктах Сумщины

Решение об эвакуации города Глухов, поселков Эсмань и Свеса Шосткинского района, сел Мануховка и Ивановка Конотопского района Сумской области было принято на заседании Совета обороны, сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх по итогам заседания координационного штаба Шосткинского района в Глухове, передает УНН.

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«Отмечено повышение интенсивности вражеских обстрелов Глухова, Эсмани и Свесы, которые сейчас больше всего страдают.

Учитывая то, что враг ежедневно наносит десятки ударов, в результате чего гибнут люди, разрушается инфраструктура и жилье, на заседании Совета обороны было принято решение расширить перечень населенных пунктов для эвакуации. А именно еще 5 населенных пунктов Шосткинского и Конотопского районов подлежат обязательной эвакуации: Глухов, Эсмань, Свеса Шосткинского района, Мануховка и Ивановка Конотопского района», - сообщается в телеграмм-канале Сумской областной военной администрации.

Артюх во время заседания координационного штаба Шосткинского района обсудил с присутствующими первоочередные эвакуационные мероприятия и оперативную ситуацию с безопасностью в районе.

По его словам, эвакуация из вышеупомянутых пяти населенных пунктов Шосткинского и Конотопского районов будет происходить в несколько этапов.

Все пять населенных пунктов расположены в пределах 10 км от государственной границы с РФ.

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