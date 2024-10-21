рф ударила по критической инфраструктуре Сумщины: есть обесточивание

В Сумской области сегодня ночью, 21 октября, армия рф нанесла авиационный удар по критической инфраструктуре Роменского района. В результате атаки ряд населенных пунктов оказался без света. Всего ночью и утром россияне совершили 23 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины, сообщили в понедельник в ОВА, передает УНН.

Как сообщается, ночью и утром на Сумщине прозвучало 48 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская громады, Роменский район.

Хотинская громада: осуществлен пуск КАБ (2 взрыва).

Юнаковская громада: зафиксирован пуск КАБ (1 взрыв).

Сегодня ночью, 21 октября россияне нанесли авиационный удар по критической инфраструктуре Роменского района. В результате вражеской атаки несколько населенных пунктов были обесточены.

Как сообщается, аварийно-спасательные службы работают. Электроснабжение восстанавливается.

Обязательная эвакуация объявлена в 5 населенных пунктах Сумщины