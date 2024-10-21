рф ударила по критической инфраструктуре Сумщины: есть обесточивание
Киев • УНН
Ночью 21 октября российские войска атаковали критическую инфраструктуру Роменского района Сумской области. В результате удара несколько населенных пунктов остались без электроснабжения, ведутся восстановительные работы.
В Сумской области сегодня ночью, 21 октября, армия рф нанесла авиационный удар по критической инфраструктуре Роменского района. В результате атаки ряд населенных пунктов оказался без света. Всего ночью и утром россияне совершили 23 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины, сообщили в понедельник в ОВА, передает УНН.
Как сообщается, ночью и утром на Сумщине прозвучало 48 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская громады, Роменский район.
- Хотинская громада: осуществлен пуск КАБ (2 взрыва).
- Юнаковская громада: зафиксирован пуск КАБ (1 взрыв).
- Сегодня ночью, 21 октября россияне нанесли авиационный удар по критической инфраструктуре Роменского района. В результате вражеской атаки несколько населенных пунктов были обесточены.
Как сообщается, аварийно-спасательные службы работают. Электроснабжение восстанавливается.
Обязательная эвакуация объявлена в 5 населенных пунктах Сумщины6 сентября 2024, 00:30 • 18131 просмотр