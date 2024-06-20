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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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російська армія завдала ударів по чотирьох громадах Сумщини

Київ • УНН

 • 72201 перегляди

20 червня російська армія атакувала чотири населених пункти в Сумській області України, в результаті чого було зафіксовано 8 вибухів з безпілотних літальних апаратів і скинутих мін.

російська армія завдала ударів по чотирьох громадах Сумщини

Протягом дня 20 червня російська армія завдала ударів по чотирьох громадах Сумської області. Під вогнем з боку РФ були Миколаївська, Хотінська, Юнаківська та Шалигинська громади. Зафіксовано 8 вибухів. Про це повідомили в Сумській ОВА, передає УНН.

Деталі

  • На Юнаківську громаду скидали ВОГ з БпЛА (2 вибухи).
  • По Миколаївській громаді зафіксовано удари FPV-дронів (3 вибухи).
  • На територію Шалигинської громади армійці РФ скинули 2 міни.
  • У Хотінській громаді був удар FPV-дрону (1 вибух).

Також вночі та зранку російські військові 5 разів обстрілювали Сумську область, було зафіксовано 32 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська та Середино-Будська громади.

Армія рф обстріляла дві громади на Сумщині, зафіксовано 32 вибухи - ОВА20.06.24, 09:36 • 28809 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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