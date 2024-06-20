російська армія завдала ударів по чотирьох громадах Сумщини
Київ • УНН
20 червня російська армія атакувала чотири населених пункти в Сумській області України, в результаті чого було зафіксовано 8 вибухів з безпілотних літальних апаратів і скинутих мін.
Протягом дня 20 червня російська армія завдала ударів по чотирьох громадах Сумської області. Під вогнем з боку РФ були Миколаївська, Хотінська, Юнаківська та Шалигинська громади. Зафіксовано 8 вибухів. Про це повідомили в Сумській ОВА, передає УНН.
Деталі
- На Юнаківську громаду скидали ВОГ з БпЛА (2 вибухи).
- По Миколаївській громаді зафіксовано удари FPV-дронів (3 вибухи).
- На територію Шалигинської громади армійці РФ скинули 2 міни.
- У Хотінській громаді був удар FPV-дрону (1 вибух).
Також вночі та зранку російські військові 5 разів обстрілювали Сумську область, було зафіксовано 32 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська та Середино-Будська громади.
Армія рф обстріляла дві громади на Сумщині, зафіксовано 32 вибухи - ОВА20.06.24, 09:36 • 28809 переглядiв