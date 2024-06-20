20 июня российская армия атаковала четыре населенных пункта в Сумской области Украины, в результате чего было зафиксировано 8 взрывов с беспилотных летательных аппаратов и сброшенных мин.
В течение дня 20 июня российская армия нанесла удары по четырем общинам Сумской области. Под огнем со стороны РФ были Николаевская, Хотинская, Юнаковская и Шалыгинская общины. Зафиксировано 8 взрывов. Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает УНН.
детали
Также ночью и утром российские военные 5 раз обстреливали Сумскую область, было зафиксировано 32 взрыва. Обстрелам подверглись Белопольская и середина-Будская общины.
Армия рф обстреляла две общины на Сумщине, зафиксировано 32 взрыва - ОВА20 июня 2024, 06:36 • 27796 просмотров