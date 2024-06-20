В течение дня 20 июня российская армия нанесла удары по четырем общинам Сумской области. Под огнем со стороны РФ были Николаевская, Хотинская, Юнаковская и Шалыгинская общины. Зафиксировано 8 взрывов. Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает УНН.

детали

На Юношескую общину сбрасывали ВОГ с БпЛА (2 взрыва).

По Николаевской общине зафиксированы удары FPV-дронов (3 взрыва).

На территорию Шалыгинской общины армейцы РФ сбросили 2 мины.

В Хотинской общине был удар FPV-дрона (1 взрыв).

Также ночью и утром российские военные 5 раз обстреливали Сумскую область, было зафиксировано 32 взрыва. Обстрелам подверглись Белопольская и середина-Будская общины.

Армия рф обстреляла две общины на Сумщине, зафиксировано 32 взрыва - ОВА