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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 4100 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Армія рф обстріляла дві громади на Сумщині, зафіксовано 32 вибухи - ОВА

Київ • УНН

 • 28809 перегляди

російська армія обстріляла два населених пункти в Сумській області, зафіксувавши 32 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська та Середино-Будська громади.

Армія рф обстріляла дві громади на Сумщині, зафіксовано 32 вибухи - ОВА

Ворог здійснив 5 обстрілів прикордоння Сумської області, зафіксовано 32 вибухи. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.

Вночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 32 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська та Середино-Будська громади,

- йдеться у повідомленні.
  • Білопільська громада: здійснено удар FPV-дроном (1 вибух), обстріли з АГС (20 вибухів) та мінометів (8 вибухів).
  • Середино-Будська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.

Нагадаємо

Військово-повітряні сили збили 5 з 9 ракет і всі 27 безпілотних літальних апаратів, запущених росією вночі по декількох регіонах України.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
Військово-повітряні сили України
Україна
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