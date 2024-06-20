Армія рф обстріляла дві громади на Сумщині, зафіксовано 32 вибухи - ОВА
Київ • УНН
російська армія обстріляла два населених пункти в Сумській області, зафіксувавши 32 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська та Середино-Будська громади.
Ворог здійснив 5 обстрілів прикордоння Сумської області, зафіксовано 32 вибухи. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Вночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 32 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська та Середино-Будська громади,
- Білопільська громада: здійснено удар FPV-дроном (1 вибух), обстріли з АГС (20 вибухів) та мінометів (8 вибухів).
- Середино-Будська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.
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