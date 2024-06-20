Повітряні Сили вночі збили 5 із 9 ракет і 27 дронів
Київ • УНН
Військово-повітряні сили збили 5 з 9 ракет і всі 27 безпілотних літальних апаратів, запущених Росією вночі по декількох регіонах України.
Повітряні Сили вночі збили 5 із 9 ракет і всі запущені Росією 27 дронів у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук, передає УНН.
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Зазначається, що у ніч на 20 червня 2024 року російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed".
Усього ворог застосував 9 ракет різних типів та 27 ударних БпЛА:
- 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – повітряний простір над акваторією Каспійського моря);
- 3 балістичні ракети «Іскандер-М» (із Воронезької обл. – рф);
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору над акваторією Азовського моря);
- 27 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Приморсько-Ахтарськ – рф).
Атаковано об’єкти критичної інфраструктури. Основний напрямок удару – Схід України, зокрема Дніпропетровщина.
Повітряний напад противника відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою збито 32 повітряні цілі:
- - 4 крилаті ракети Х-101/Х-555;
- - 1 керовану авіаційну ракету Х-59;
- - 27 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».
Сили ППО збили 19 із 21 "шахедів"19.06.24, 07:28 • 36526 переглядiв