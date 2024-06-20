Воздушные силы ночью сбили 5 из 9 ракет и 27 дронов
Киев • УНН
Военно-воздушные силы сбили 5 из 9 ракет и все 27 беспилотных летательных аппаратов, запущенных Россией ночью по нескольким регионам Украины.
Воздушные силы ночью сбили 5 из 9 ракет и все запущенные Россией 27 дронов в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Полтавской и Винницкой областях. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Николай Олещук, передает УНН.
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Отмечается, что в ночь на 20 июня 2024 года российские оккупанты нанесли удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БпЛА типа "Shahed".
Всего враг применил 9 ракет разных типов и 27 ударных БпЛА:
- 4 крылатые ракеты Х-101 / Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков – воздушное пространство над акваторией Каспийского моря);
- 3 баллистические ракеты» Искандер-М " (из Воронежской обл.-рф);
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из воздушного пространства над акваторией Азовского моря);
- 27 ударных БпЛА типа "Shahed – 131/136" (район пусков-Приморско – Ахтарск-рф).
Атакованы объекты критической инфраструктуры. Основное направление удара-восток Украины, в частности Днепропетровщина.
Воздушное нападение противника отражали истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и средства РЭБ Воздушных Сил, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбиты 32 воздушные цели:
- - 4 крылатые ракеты Х-101 / Х-555;
- - 1 управляемую авиационную ракету Х-59;
- -27 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136».
Силы ПВО сбили 19 из 21 "шахедов"19 июня 2024, 04:28 • 34404 просмотра