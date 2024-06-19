Украинские силы противовоздушной обороны сбили 19 из 21 российского беспилотника во время ночной атаки.
Силы ПВО ночью сбили 19 шахедов. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Николай Олещук, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в ночь на 19 июня российские оккупанты атаковали 21-м ударным БпЛА типа "Shahed-131/136" с направлений Приморско-Ахтарск - рф. и мыс Чауда - Крым.
Отражали воздушное нападение истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
В результате боевой работы сбито 19 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Львовской областях.
На Львовщине ПВО сбила все шахэды, которые атаковали область19 июня 2024, 03:24 • 21147 просмотров