Воины противовоздушной обороны уничтожили 5 из 5 "шахедов", которые атаковали Львовскую область этой ночью. Об этом сообщил председатель ОВА Максим Козицкий, передает УНН.

Детали

По информации от ПвК "Запад" по состоянию на 05:55, во время первой ночной тревоги, которая длилась с 02:32 по 03:35 19 июня, в воздушное пространство Львовщины зашли 4 вражеских беспилотника.

Во время второй тревоги, которая длилась с 04:27 по 05:24, нашу область пытался атаковать еще один "шахед".

Всех их наши воины ПВО сбили. написал Козицкий

На Львовщине из-за атаки шахедов пострадал 47-летний мужчина